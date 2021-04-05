Число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии выросло до 113

По меньшей мере 113 человек погибли в результате паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе.

По меньшей мере 113 человек погибли в результате паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти двух стран.

По данным индонезийского агентства по ликвидации стихийных бедствий, число погибших в южной части страны достигло 86, еще 71 человек пропал без вести. Всего стихия затронула около 30 тыс. человек, некоторые из них находятся в эвакуационных центрах.

Спасательные операции осложняются в связи с обрушением пяти мостов и заблокированными из-за упавших деревьев дорогами.

По данным правительства Восточного Тимора, который делит с Индонезией остров Тимор, в этой стране погибли 27 человек и около 7 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.