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Число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии выросло до 113

Число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии выросло до 113 По меньшей мере 113 человек погибли в результате паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе.
Другие страны
5 апреля 2021 г. 20:35
Число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии выросло до 113

По меньшей мере 113 человек погибли в результате паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти двух стран.

По данным индонезийского агентства по ликвидации стихийных бедствий, число погибших в южной части страны достигло 86, еще 71 человек пропал без вести. Всего стихия затронула около 30 тыс. человек, некоторые из них находятся в эвакуационных центрах.

Спасательные операции осложняются в связи с обрушением пяти мостов и заблокированными из-за упавших деревьев дорогами.

По данным правительства Восточного Тимора, который делит с Индонезией остров Тимор, в этой стране погибли 27 человек и около 7 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziya və Şərqi Timorda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 113-ə çatıb

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