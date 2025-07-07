О нас

Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек

Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 80 человек.
Другие страны
7 июля 2025 г. 01:30
Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек

Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 80 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

"Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с наводнением", - говорится в публикации на сайте телеканала.

Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр - там подтверждена смерть минимум 68 человек.

Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Texasda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 80 nəfərə çatıb

Другие новости из категории

Исраэль Кац: ВВС Израиля атаковали порты в Йемене и захваченное хуситами судно
Исраэль Кац: ВВС Израиля атаковали порты в Йемене и захваченное хуситами судно
7 июля 2025 г. 01:51
СМИ: В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС
СМИ: В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС
7 июля 2025 г. 00:55
The National: Трамп 7 июля может объявить о прекращении огня в секторе Газа
The National: Трамп 7 июля может объявить о прекращении огня в секторе Газа
7 июля 2025 г. 00:43
В Литве назвали погранконтроль капитуляцией перед нелегальной миграцией
В Литве назвали погранконтроль капитуляцией перед нелегальной миграцией
6 июля 2025 г. 22:11
Арагчи: БРИКС призван сыграть ключевую роль в защите мирового порядка
Арагчи: БРИКС призван сыграть ключевую роль в защите мирового порядка
6 июля 2025 г. 21:53
В Грузии задержан Георгий Рамишвили, председатель наблюдательного совета Silknet
В Грузии задержан Георгий Рамишвили, председатель наблюдательного совета Silknet
6 июля 2025 г. 21:36
Bloomberg: Таиланд предложит США обновленное торговое соглашение
Bloomberg: Таиланд предложит США обновленное торговое соглашение
6 июля 2025 г. 21:23
В США допустили продолжение торговых переговоров после крайнего срока
В США допустили продолжение торговых переговоров после крайнего срока
6 июля 2025 г. 21:09
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением ДНЯО
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением ДНЯО
6 июля 2025 г. 20:06
Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе
Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе
6 июля 2025 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi