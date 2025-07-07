Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек

Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 80 человек.

Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 80 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

"Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с наводнением", - говорится в публикации на сайте телеканала.

Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр - там подтверждена смерть минимум 68 человек.

Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.