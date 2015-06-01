Число жертв наводнений в Техасе и Оклахоме возросло до 31

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате наводнений в американских штатах Техас и Оклахома достигло 31.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 28 погибших. По последним данным, пропавшими без вести числятся 11 человек

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, всего от стихии в Техасе погибли 27 человек, четверо — в Оклахоме.

В воскресенье погода на территории штата улучшилась и позволила продолжить работы по ликвидации последствий самого сильного за долгие годы наводнения в техасском городе Хьюстон, где, по данным агентства, ущерб от стихии оценивается по меньшей мере в 45 млн. долларов.