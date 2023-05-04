Число жертв наводнений в Руанде превысило 120

Количество жертв оползней и наводнений, вызванных в последние сутки проливными дождями в Руанде, увеличилось до 127.

Количество жертв оползней и наводнений, вызванных в последние сутки проливными дождями в Руанде, увеличилось до 127.

Как передает Report со ссылкой на The New Times, об этом заявила полиция африканской страны.

"К середине дня 3 мая стихия унесла жизни по меньшей мере 127 человек", - цитирует сообщение полиции газета. Ранее власти сообщали о 95 погибших.

"Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв оползней и наводнений, прошедших минувшей ночью в провинциях Западная, Северная и Южная", - написал в Twitter президент Руанды Поль Кагаме.

Разрушено множество домов, ряд автотрасс перекрыт из-за наводнений. В пострадавших районах продолжаются спасательные работы. Метеорологическая служба Руанды прогнозирует продолжение проливных дождей в ближайшие дни на значительной части территории страны.