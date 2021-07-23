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Число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае увеличилось до 56

Число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае увеличилось до 56 Число погибших в результате наводнений в китайской центральной провинции Хэнань достигло 56 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.
Другие страны
23 июля 2021 г. 18:10
Число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае увеличилось до 56

Число погибших в результате наводнений в китайской центральной провинции Хэнань достигло 56 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По данным издания, часть жертв погибла в городе Чжэнчжоу в затопленном автомобильном туннеле, где оказалось более сотни машин. В настоящее время спасатели осушают это подземное сооружение, однако в нем все еще остается много воды.

Население города Чжэнчжоу составляет свыше 10 млн человек. Из провинции Хэнань эвакуированы свыше 100 тыс. человек. В Китае также был поднят уровень общенационального реагирования на чрезвычайные ситуации с третьего на второй.

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