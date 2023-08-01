Число жертв наводнений в Пекине возросло до 11

Число жертв наводнений в китайской столице возросло до 11, еще 27 человек числятся пропавшими без вести.

Число жертв наводнений в китайской столице возросло до 11, еще 27 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил городской штаб по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее газета Renmin Rìbao проинформировала о двух погибших. Как следует из опубликованной статистики, все жертвы наводнений в Пекине были зарегистрированы на западе и в северной части города - в районах Мэньтоугоу, Чанпин, Фаншань и Хайдянь. Один из погибших - спасатель, участвовавший в работе по ликвидации последствий стихийного бедствия, еще один - работник местной администрации.

Согласно официальным данным, в связи с мощными ливнями, которые принес тропический тайфун "Доксури", в городе за последние три дня выпало в среднем 257 мм осадков. В некоторых пунктах по осуществлению метеонаблюдений этот показатель достиг 700 мм.

Согласно заявлению властей, во избежание чрезвычайных происшествий местные жители и гости города не должны находиться около рек, водоемов или вблизи естественных возвышенностей. Ранее администрация Пекина объявила в нескольких районах Пекина высший ("красный") уровень опасности в связи проливными дождями.