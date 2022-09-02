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Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек

Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек Жертвами наводнений в Пакистане стали уже 1208 человек.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 14:14
Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек

Жертвами наводнений в Пакистане стали уже 1208 человек.

Как передает Report, об этом пишет газета Dawn со ссылкой на Национально управление по работе с последствиями катастроф.

Пострадавшими считаются 6082 человека.

Число погибших за последние сутки увеличилось на 19.

В общей сложности наводнения, которые продвигаются с севера страны на юг, затронули 33 млн человек, около 1 млн жилых домов разрушено или затоплено.

Медики предупреждают о вспышках заболеваний в наиболее пострадавших районах, в частности о кожных и кишечных инфекциях.

Наводнения вызваны разливом рек, уровень воды в которых повысился из-за рекордно обильных муссонных дождей и таяния ледников в Гималаях. Власти Пакистана считают причиной этих явлений глобальное потепление.

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