Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек

Жертвами наводнений в Пакистане стали уже 1208 человек.

Жертвами наводнений в Пакистане стали уже 1208 человек.

Как передает Report, об этом пишет газета Dawn со ссылкой на Национально управление по работе с последствиями катастроф.

Пострадавшими считаются 6082 человека.

Число погибших за последние сутки увеличилось на 19.

В общей сложности наводнения, которые продвигаются с севера страны на юг, затронули 33 млн человек, около 1 млн жилых домов разрушено или затоплено.

Медики предупреждают о вспышках заболеваний в наиболее пострадавших районах, в частности о кожных и кишечных инфекциях.

Наводнения вызваны разливом рек, уровень воды в которых повысился из-за рекордно обильных муссонных дождей и таяния ледников в Гималаях. Власти Пакистана считают причиной этих явлений глобальное потепление.