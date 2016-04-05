Число жертв наводнений в Пакистане возросло до 70 человек

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В результате сильных наводнений на северо-западе Пакистана, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 70 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили местные власти.

Разрушены множество домов, уничтожен урожай, размыты и затоплены многие улицы и дороги.

В провинции Хайбер-Пахтунхва ведутся спасательные операции по эвакуации людей, пострадавших из-за схода оползня. Сообщается о двух погибших, более 20 жителей провинции числятся пропавшими.

В прошлом году сильнейшие наводнения в Пакистане привели к гибели более 80 человек, ущерб понесли около 300 тысяч человек по всей стране.