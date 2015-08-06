Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений в Пакистане возросло до 169, сообщает издание Express Tribune со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Пакистана (NDMA).

Ранее сообщалось о 109 погибших.

По данным ведомства, 126 человек получили ранения, при этом 79 человек погибли и 70 ранены в провинции Хайбер-Пахтунхва, где были повреждены более трех тысяч домов. Наводнение в Пенджабе унесло жизни еще 48 человек, более двух тысяч домов были повреждены. В пакистанском Кашмире погибли по меньшей мере 22 человека, в провинции Белуджистан погибли 13 человек, в Гилгит-Балтистане - семь. В провинции Синд жертв не было, однако от дождей и наводнения пострадали более двух тысяч деревень.

К настоящему времени были повреждены 5 795 домов. Порядка 700 тысяч человек были эвакуированы из зон бедствия. Спасатели и военные выдали 70 тысяч палаток и четыре тонны сухих пайков в более чем 700 временных лагерях спасения.