Число жертв наводнений в Пакистане превысило 80 человек

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате наводнений в Пакистане увеличилось до 81 человека, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Пакистана (NDMA)

Ранее сообщалось о 69 погибших и 36 пострадавших, напоминает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сильнее всего от наводнений пострадали провинция Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны, где жертвами стихии стали по меньшей мере 38 человек, и пакистанский Кашмир, где в результате наводнений погибли 19 человек, сообщил агентству представитель NDMA Ахмед Камаль (Ahmed Kamal). Жертвами стихии в провинции Пенджаб стали 11 человек, в Белуджистане — восемь и в Гилгит-Балтистане — пять.

Наводнение произошло в сезон муссонных дождей, который длится в регионе с середины июля до конца августа.

В прошлом году жертвами наводнений, которые обрушились на районы северной Индии и Пакистана, стали более 440 человек. По данным властей, в Пакистане погиб 241 человек, в Индии — не менее 200. Из районов бедствия были эвакуированы свыше 60 тысяч человек.