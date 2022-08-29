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Число жертв наводнений в Пакистане превысило 1 060

Число жертв наводнений в Пакистане превысило 1 060 Число погибших в результате проливных дождей с 14 июня в Пакистане возросло до 1 061 человека, пострадавших - 1 575.
Другие страны
29 августа 2022 г. 08:09
Число жертв наводнений в Пакистане превысило 1 060

Число погибших в результате проливных дождей с 14 июня в Пакистане возросло до 1 061 человека, пострадавших - 1 575.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", по данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (NDMA), за последние сутки стихия унесла жизни 28 человек, пострадали 48 человек.

Проливные дожди нанесли ущерб 992 871 дому, погибло 727 144 животных.

Всего от наводнений пострадали более 33 млн человек, 498 442 человека приютились в лагерях, построенных для пострадавших.

Министр по изменению климата Шери Рехман написал в Twitter, что Пакистан столкнулся с самым крупным стихийным бедствием последних 10 лет. По его словам, страна переживает серьезную климатическую трагедию.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda leysan yağışlar nəticəsində ölənlərin sayı 1 061 nəfərə çatıb

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