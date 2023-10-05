Число жертв наводнений в Ливии возросло до 4 333

Число погибших в результате произошедшего 10 сентября на востоке Ливии наводнения достигло 4 333 человек.
Как передает
По его словам, в зоне стихийного бедствия пропали без вести 8 500 человек.
"Среди погибших 101 медицинский работник, 25 из них врачи. Это большая потеря для сектора здравоохранения Ливии", - уточнил Худари.
Он добавил, что ВОЗ прилагает серьезные усилия для оказания помощи пострадавшим.
"Ливийцы проявили национальную солидарность, в зону бедствия прибыли врачи со всей страны", - сказал Хале Худари.