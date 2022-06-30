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Число жертв наводнений в индийском штате Ассам достигло 151

Число жертв наводнений в индийском штате Ассам достигло 151 Число жертв наводнений и оползней в северо-восточном индийском штате Ассам за последние сутки выросло на 12 человек и достигло 151.
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30 июня 2022 г. 08:09
Число жертв наводнений в индийском штате Ассам достигло 151

Число жертв наводнений и оползней в северо-восточном индийском штате Ассам за последние сутки выросло на 12 человек и достигло 151.

Как передает Report, об этом сообщает газета Times of India.

Ситуация с паводком в Ассаме внезапно ухудшилась в среду, когда из-за продолжающихся с апреля ливневых дождей уровень воды в реках снова резко повысился. По данным властей Ассама, число жителей, находящихся в зоне затопления, увеличилось с 2,2 млн до 3,1 млн человек. В зоне бедствия создаются новые временные лагеря для эвакуированных из опасных районов, число размещенных в них людей превысило сейчас 300 тыс. Особенно напряженная ситуация сложилась в районе Нагаон, где в результате прорыва речной дамбы полностью затоплен город Сильчар.

По данным правительства Ассама, от стихии в штате пострадали 2 254 деревни, около 200 тыс. жителей были эвакуированы из опасных районов и размещены в 538 временных лагерях. Паводок повредил не менее 218 дорог и 20 мостов.

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