Число жертв наводнений в Индии увеличилось до 24

Число погибших в результате наводнений и оползней в северо-восточном штате Ассам за минувшие сутки возросло до 24.

Число погибших в результате наводнений и оползней в северо-восточном штате Ассам за минувшие сутки возросло до 24.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Asian Age со ссылкой на региональное Управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

По его данным, в воскресенье жертвами наводнений стали не менее шести человек в округах Нагаон и Качар.

В результате стихийного бедствия в 22 районах штата пострадали 7,2 млн жителей, дома которых были полностью или частично разрушены. Власти Ассама открыли 491 временный лагерь для оставшихся без крова, в них сейчас размещены более 91 тыс. человек.

В зоне затопления находятся 2 095 деревень, от удара стихии пострадали свыше 95 тыс. гектаров посевных площадей.

Из-за вызванных наводнениями оползней, обрушений мостов и блокировки дорог южные районы Ассама оказались отрезанными от остальной территории Индии.

Сильные наводнения, вызванные длительными ливнями, продолжаются также в штатах Аруначал-Прадеш и Мегхалая. С рядом районов там прервано железнодорожное сообщение, в населенные пункты в зоне наводнений нарушена подача электроэнергии.