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Число жертв наводнений в Германии и Бельгии возросло до 168

Число жертв наводнений в Германии и Бельгии возросло до 168 В результате разрушительных наводнений в Германии и Бельгии погибли в общей сложности 168 человек.
Другие страны
17 июля 2021 г. 21:28
Число жертв наводнений в Германии и Бельгии возросло до 168

В результате разрушительных наводнений в Германии и Бельгии погибли в общей сложности 168 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Так, в Германии погиб 141 человек, в том числе 98 жителей округа Арвайлер федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести.

В Бельгии число жертв наводнений возросло до 27, пропали 103 человека.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии и Бельгии пострадали также Нидерланды. Сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.

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