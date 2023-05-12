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Число жертв наводнений в ДР Конго возросло до 438

Число жертв наводнений в ДР Конго возросло до 438 Число погибших в результате наводнений в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) возросло до 438.
Другие страны
12 мая 2023 г. 03:16
Число жертв наводнений в ДР Конго возросло до 438

Число погибших в результате наводнений в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) возросло до 438.

Как передает Report, об этом пишет агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Число пропавших без вести остается неизвестным.

Проливные дожди вызвали наводнения и многочисленные оползни. Сильнее других пострадали населенные пункты Бушушу и Ньямукуби. Решением главы государства Феликса Чисекеди в регион направили правительственную комиссию, чтобы координировать усилия по оказанию помощи пострадавшим.

Конголезский новостной портал Actualite сообщил об объявлении общенационального траура по жертвам наводнений.

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