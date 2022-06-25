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Число жертв наводнений в Бангладеш возросло до 73

Число жертв наводнений в Бангладеш возросло до 73 Жертвами стихии, спровоцированной мощными ливнями в различных регионах Бангладеш, стали 73 человека.
Другие страны
25 июня 2022 г. 21:58
Число жертв наводнений в Бангладеш возросло до 73

Жертвами стихии, спровоцированной мощными ливнями в различных регионах Бангладеш, стали 73 человека.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", наибольший ущерб нанесен городу Сильхет, расположенный на побережье реки Сурма на северо-востоке страны.

Сотни тысяч жителей заблокированы в городе. В город не удается доставить гуманитарную помощь уже более недели.

По словам высокопоставленного чиновника Можибура Рахмана, городу Сильхет выделено около 3 млн долларов финансовой помощи, а также продовольственная помощь в размере 1 400 тонн риса и 13 тыс. пакетов продовольствия.

Между тем, отмечается, что уровень воды в реке Сурма начал снижаться, но река Барак, которая проходит через индийские штаты и достигает северо-востока Бангладеш, продолжает подниматься.

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