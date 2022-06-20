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Число жертв наводнений в Бангладеш возросло до 27

Число жертв наводнений в Бангладеш возросло до 27 Жертвами наводнений и схода оползней, спровоцированных мощными ливнями в различных регионах Бангладеш, стали 27 человек.
Другие страны
20 июня 2022 г. 07:22
Число жертв наводнений в Бангладеш возросло до 27

Жертвами наводнений и схода оползней, спровоцированных мощными ливнями в различных регионах Бангладеш, стали 27 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, глава Управления стихийными бедствиями Бангладеш Энамур Рахман сообщил, что северо-восточные регионы Силхет и Сунамгандж не сталкивались с таким сильным наводнением за свою более чем 100-летнюю историю.

Селевые потоки затронули более 5 млн человек, тысячи человек остались заблокированными.

За последние 15 лет более 200 человек погибли в результате оползней в высокогорных районах страны.

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате столкновения двух паромов на реке Падма из-за сильного течения воды.

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Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 27 nəfərə çatıb

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