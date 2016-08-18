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    ​Число жертв наводнений в американском штате Луизиана возросло до 13

    Пожилая женщина погибла в округе Ливингстон

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений в американском штате Луизиана возросло до 13.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

    Ранее сообщалось об 11 погибших.

    Пожилая женщина погибла в округе Ливингстон. Тело мужчины обнаружили в том же округе в лесистой местности, где уровень воды быстро превысил полтора метра.

    Также агентство отмечает, что представители центров по контролю и профилактике заболеваний США ожидают снижения численности видов комаров, которые переносят вирус Зика, поскольку их места обитания затапливает из-за ливней и паводков.

    Ранее сообщалось, что к настоящему моменту в результате исторического наводнения эвакуированы 30 тысяч человек. Стихия разрушила около 40 тысяч домов.

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