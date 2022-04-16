Число жертв наводнений на востоке ЮАР приблизилось к 400

Число погибших в результате наводнений в провинции Квазулу-Натал на востоке Южно-Африканской Республики возросло до 395.
Как передает Report, об этом сообщил член Исполнительного совета по кооперативному управлению и традиционным делам провинции Сифо Хломука.
С начала недели на один из крупнейших городов страны Дурбан и близлежащие районы обрушились мощные ливни. Уровень осадков достиг рекордных 300 мм на кв. метр. Проливные дожди спровоцировали наводнения и оползни.
По его словам, наибольшее количество жертв зафиксировано в Дурбане - 355. Из-за стихийного бедствия регион вынуждены были покинуть более 40,7 тыс. человек.
В настоящее время власти уточняют число погибших в результате наводнений.