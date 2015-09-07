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    Число жертв наводнений на северо-востоке Индии возросло до 40

    Наводнение в штате Ассам затронуло около 1,75 миллиона людей

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии возросло до 40, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ранее сообщалось о более 30 погибших.

    Наводнение в штате затронуло около 1,75 млн. людей в 21 районе. Затоплены более 2,1 тыс. деревень. Стихия нанесла ущерб урожаю — под водой остаются 180 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

    Власти штата организовали 320 палаточных лагерей, в которых разместились около 300 тыс. человек.

    Наводнения в штате, вызванные сезонными проливными дождями, начались в середине августа. Одна из крупнейших рек Азии Брахмапутра вышла из берегов. В некоторых районах Ассама из-за затопления путей не ходят поезда, перекрыты автодороги.

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