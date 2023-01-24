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Число жертв наводнений на Филиппинах выросло до 38

Число жертв наводнений на Филиппинах выросло до 38 По меньшей мере 38 человек погибли, пять числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах.
Другие страны
24 января 2023 г. 07:26
Число жертв наводнений на Филиппинах выросло до 38

По меньшей мере 38 человек погибли, пять числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах.

Как передает Report, в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий отмечается, что ненастная погода затронула более 1,94 млн человек в 14 регионах республики. Ранее сообщалось о 35 погибших.

Согласно подсчетам ведомства, ведущимся с 12 января, 116,6 тыс. перемещенных лиц находятся в 316 эвакуационных центрах. По меньшей мере 14,3 тыс. человек заранее покинули свои дома, 12 граждан получили различные травмы. В 14 регионах республики зафиксировано более 1,37 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 1,78 тыс. домов, урон составил 3,72 млн песо ($68,4 тыс.). Ущерб, нанесенный 205 инфраструктурным объектам, оценивается в 280,2 млн песо ($5,13 млн), сельскому хозяйству - в 777,5 млн песо ($14,2 млн). Наводнения повредили 306 дорог и 65 мостов, затронута работа 35 морских портов. В 68 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 61 оно уже восстановлено, в восьми муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в трех - со связью.

В 622 городах и 151 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 84 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 101,1 млн песо ($1,85 млн).

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