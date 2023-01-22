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Число жертв наводнений на Филиппинах выросло до 35

Число жертв наводнений на Филиппинах выросло до 35 По меньшей мере 35 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах.
Другие страны
22 января 2023 г. 08:01
Число жертв наводнений на Филиппинах выросло до 35

По меньшей мере 35 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах.

Как передает Report, в распространенном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий отмечается, что ненастная погода затронула более 1,93 млн человек в 14 регионах республики.

Ранее сообщалось о 33 погибших.

Согласно подсчетам ведомства, ведущимся с 12 января, 121,9 тыс. перемещенных лиц находятся в 358 эвакуационных центрах. По меньшей мере 14,3 тыс. человек заранее покинули свои дома, 12 граждан получили различные травмы. В 14 регионах республики зафиксировано более 1,41 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 1,78 тыс. домов, урон составил 3,72 млн песо ($68,4 тыс.). Ущерб, нанесенный 202 инфраструктурным объектам, оценивается в 276,7 млн песо ($5,08 млн), сельскому хозяйству - в 777,5 млн песо ($14,2 млн). Наводнения повредили 306 дорог и 65 мостов, затронута работа 35 морских портов. В 68 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 61 оно уже восстановлено, в восьми муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в трех - со связью.

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