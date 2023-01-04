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Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 52

Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 52 По меньшей мере 52 человека погибли, 18 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.
Другие страны
4 января 2023 г. 09:50
Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 52

По меньшей мере 52 человека погибли, 18 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 640,7 тыс. человек в 10 регионах республики.

Согласно данным ведомства, 67,2 тыс. перемещенных лиц находятся в 170 эвакуационных центрах. По меньшей мере 1,42 тыс. человек заранее покинули свои дома, 16 получили различные травмы.

Стихия повредила 4,68 тыс. домов на сумму 100 млн песо ($1,78 млн). Ущерб, нанесенный 103 инфраструктурным объектам, оценивается в 262 млн песо ($4,68 млн), сельскому хозяйству - в 245 млн песо ($4,37 млн).

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