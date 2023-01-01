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Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 49

Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 49 По меньшей мере 49 человек погибли, 22 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.
Другие страны
1 января 2023 г. 08:51
Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 49

По меньшей мере 49 человек погибли, 22 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это отмечается в опубликованном в воскресенье отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 553,9 тыс. человек в 10 регионах республики.

В субботу сообщалось о 46 жертвах наводнений.

Согласно данным ведомства, 51,4 тыс. перемещенных лиц находятся в 93 эвакуационных центрах. По меньшей мере 1,42 тыс. человек заранее покинули свои дома, 16 человек получили различные травмы.

Стихийное бедствие причинило 4,5 тыс. домов ущерб на сумму 54,8 млн песо ($985,8 тыс.). Урон, нанесенный 95 инфраструктурным объектам, оценивается в 1,13 млрд песо ($20,4 млн), сельскому хозяйству - в 245 млн песо ($4,4 млн). Повреждено 138 дорог и 14 мостов, нарушена работа 19 морских портов. В 63 городах произошли перебои в электроснабжении, в 62 оно уже восстановлено.

В 67 городах и 71 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 22 населенных пунктах ввели режим бедствия. Правительство выделило на оказание помощи 47,9 млн песо ($860,7 тыс.).

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