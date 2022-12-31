Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 46

По меньшей мере 46 человек погибли, 28 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.
Как передает Report, об этом отмечается в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.
Подчеркивается, что затопления затронули более 517,8 тыс. человек в 10 регионах республики.
Согласно данным ведомства, 56,8 тыс. перемещенных лиц находятся в 151 эвакуационном центре. По меньшей мере 1,42 тыс. человек заранее покинули свои дома, 12 человек получили различные травмы.
Стихийное бедствие повредило 4,52 тыс. домов.
В 67 городах и 71 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 22 населенных пунктах введен режим бедствия.