Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 46

По меньшей мере 46 человек погибли, 28 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.

По меньшей мере 46 человек погибли, 28 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.

Как передает Report, об этом отмечается в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Подчеркивается, что затопления затронули более 517,8 тыс. человек в 10 регионах республики.

Согласно данным ведомства, 56,8 тыс. перемещенных лиц находятся в 151 эвакуационном центре. По меньшей мере 1,42 тыс. человек заранее покинули свои дома, 12 человек получили различные травмы.

Стихийное бедствие повредило 4,52 тыс. домов.

В 67 городах и 71 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 22 населенных пунктах введен режим бедствия.