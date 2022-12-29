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Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 32

Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 32 По меньшей мере 32 человека погибли, 24 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 05:42
Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 32

По меньшей мере 32 человека погибли, 24 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в опубликованном в четверг отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 486,4 тыс. человек в 10 регионах республики.

Согласно данным ведомства, 101,6 тыс. перемещенных лиц находятся в 150 эвакуационных центрах. По меньшей мере 1,42 тыс. человек заранее покинули свои дома, 11 человек получили различные травмы. В девяти регионах республики зафиксировано 418 связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Между тем стихия повредила 3,32 тыс. домов и уничтожила еще 746 на сумму 41,8 млн песо ($744,2 тыс.).

В 67 городах и 71 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 20 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 49,4 млн песо ($879,1 тыс.).

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