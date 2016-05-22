​Число жертв наводнений и оползней в Шри-Ланке возросло до 82 человек

Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Число погибших в Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, достигло 82 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Шри-Ланки.

Ранее сообщалось о 71 погибшем.

Под ударом стихии, по последним данным, оказались 500 тысяч человек, около 200 тысяч человек продолжают оставаться во временных убежищах.

Власти продолжают поиск людей, погребенных под землей в результате крупного оползня в районе Аранейейк, к работам привлечена армия. По оценке военных, под завалами могут находиться свыше 140 человек.

Медики и экстренные службы оказывают помощь пострадавшим, но доступ к ним зачастую затруднен из-за неблагоприятных погодных условий.

Синоптики ожидают, что ливни продолжатся во многих районах страны, а на побережье обрушится сильный ветер, поэтому угроза новых наводнений и оползней сохраняется.