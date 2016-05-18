Число жертв наводнений и оползней в Шри-Ланке составило 36 человек

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений и оползней в Шри-Ланке возросло до 36 человек, сотни человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении управления по борьбе со стихийными бедствиями.

В среду утром оползень сошел на несколько деревень округа Кегалле, многие дома оказались погребены под завалами. По последним данным, спасатели извлекли из-под завалов тела 17 человек. Как стало известно, к настоящему моменту удалось спасти 180 человек, ведется поиск еще более 200 семей. Спасательные операции продолжаются.

В других частях страны в результате наводнения погибли 19 человек. Власти Шри-Ланки выпустили предупреждение о возможном сходе оползней в 9 районах страны.

Стихийное бедствие отразилось на жизни более 350 тысяч жителей страны, 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В эвакуации жителей принимают участие военнослужащие.