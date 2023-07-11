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Число жертв наводнений и оползней в Пакистане выросло до 86

Число жертв наводнений и оползней в Пакистане выросло до 86 По меньшей мере 86 человек погибли с конца июня в Пакистане в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями.
Другие страны
11 июля 2023 г. 17:16
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане выросло до 86

По меньшей мере 86 человек погибли с конца июня в Пакистане в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

"За последние сутки в провинциях Пенджаб и Синд от удара стихии погибли шесть человек. С 25 июня, когда начался сезон дождей, по всей стране жертвами последствий ливней стали не менее 86 жителей, еще свыше 150 человек пострадали", - говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее число погибших зарегистрировано в провинции Пенджаб, где наводнения, обрушения зданий и оползни привели к гибели 52 жителей.

Наводнения причинили сильный ущерб Лахору, административному центру Пенджаба. В городе паводковыми водами затоплены районы, где проживают 35% жителей мегаполиса. Там отключена подача электроэнергии, нарушена работа транспорта и затруднено снабжение населения продуктами питания.

Синоптики предупредили о продолжении дождей на всей территории Пенджаба в ближайшие дни и угрозе разлива рек Рави и Сатледж.

Летний муссон ежегодно приносит в Пакистан 70-80% годового количества осадков в период с июня по сентябрь. В прошлом году в результате вызванных муссонными дождями разрушительных наводнений в стране погибли 1,7 тыс. человек

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Версия на английском языке Pakistan monsoon death toll reaches 86

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