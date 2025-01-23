Число жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 21

Число погибших в результате наводнения и оползней в Индонезии возросло до 21 человека.

Число погибших в результате наводнения и оползней в Индонезии возросло до 21 человека.

Как передает Report , об этом сообщило Associated Press (AP).

"Индонезийские спасатели извлекли еще четыре тела <…> в результате чего число погибших достигло 21 человека", — проинформировало агентство.

Уточняется, что воды вышедших из берегов рек затопили девять деревень в округе Пекалонган провинции Центральная Ява, а оползни обрушились на горные деревушки после проливных дождей.

Представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдул Мухари заявил, что наводнение вызвало оползень, который разрушил два дома и кафе в курортной зоне Петунгкрийоно.

Он также добавил, что в общей сложности стихийные бедствия уничтожили 25 домов, плотину и три главных моста, соединяющих деревни в Пекалонгане. По меньшей мере 13 человек получили ранения, а около 300 человек были вынуждены бежать во временные правительственные убежища.