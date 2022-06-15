Число жертв нападения в Буркина-Фасо достигло 79

Число жертв вооруженного нападения в районе Сейтенга в Буркина-Фасо достигло 79 человек.

Число жертв вооруженного нападения в районе Сейтенга в Буркина-Фасо достигло 79 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в правительстве африканской страны.

Нападение было совершено в ночь с субботы на воскресенье. Ранее сообщалось о 50 погибших.

Президент правительства переходного периода Буркина-Фасо Поль-Анри Дамиба объявил в стране со вторника 72-часовой национальный траур.

В результате теракта в этом же районе Буркина-Фасо 9 июня погибли 11 жандармов.

Действующие в соседнем Мали террористические группировки, связанные с "Аль-Каидой" и ИГИЛ, с 2015 года совершают нападения на севере и востоке Буркина-Фасо.

По данным правительства, с 2015 по декабрь 2021 года в результате нападений погибли 2 000 человек, 600 из которых представители сил безопасности.