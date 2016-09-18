Число жертв нападения на военный лагерь в Кашмире выросло до 17

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков на военный лагерь в индийском штате Джамму и Кашмир.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI.

Ранее сообщалось о 3 погибших и 18 раненных.

Военнослужащие ликвидировали четырех нападавших. По данным армии, именно столько боевиков проникли на территорию военного лагеря, тем не менее проводится операция по поиску возможных сообщников террористов.

По данным агентства, министр обороны Манохар Паррикар и начальник генерального штаба армии генерал Далбир Сингх Сухаг намерены посетить Кашмир в воскресенье.