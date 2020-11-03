Число жертв нападения на университет в Кабуле увеличилось до 35

Ранее cообщалось о 22 погибших и 27 пострадавших

Число погибших в результате совершенного накануне нападения на университет в Кабуле достигло по меньшей мере 35 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в афганском правительстве.

Ранее cообщалось о 22 погибших и 27 пострадавших.

Стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле в понедельник. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. Несколько вооруженных людей проникли в здание. В МВД сообщили, что на место прибыл спецназ. Позднее МВД Афганистана сообщило, что спецслужбы проводят операцию в здании, из которого удалось вывести сотни людей.

Взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.