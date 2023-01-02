Число жертв нападения на тюрьму в Мексике возросло до 17

Число погибших при вооруженном нападении на тюрьму №3 в городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа на севере Мексики возросло до 17.

Число погибших при вооруженном нападении на тюрьму №3 в городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа на севере Мексики возросло до 17.

Как передает Report , об этом сообщила прокуратура региона в обнародованном заявлении. При содействии участников атаки более 20 заключенных смогли сбежать.

"Погибли 10 охранников и семь заключенных, еще три сотрудника и 10 осужденных получили ранения", - говорится в документе.

По данным надзорного ведомства, из исправительного учреждения сбежали 27 человек, однако позднее Минобороны заявило, что их было 25. В их числе оказался один из главарей банды "Мешиклес", совершивший несколько особо тяжких преступлений.

Ранее прокуратура сообщила о гибели 10 сотрудников службы безопасности и четырех заключенных.