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Число жертв нападения на тюрьму в Афганистане возросло до 20

Число жертв нападения на тюрьму в Афганистане возросло до 20 Подорвав начиненный взрывчаткой автомобиль около тюрьмы боевики проникли внутрь здания
Другие страны
3 августа 2020 г. 10:22

По меньшей мере 20 человек погибли в результате нападения на тюрьму в городе Джелалабаде, административном центре восточной афганской провинции Нангархар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Ранее телеканал TOLOnews информировал о пяти погибших и 42 пострадавших в результате инцидента.

По данным 1TV, смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль около тюрьмы в Джелалабаде. Как впоследствии сообщал TOLOnews, боевикам в результате взрыва удалось проникнуть внутрь здания.

Столкновения продолжались до утра понедельника, пятеро нападавших боевиков ликвидированы. По словам другого, неназванного источника, во время атаки из исправительного учреждения пытались сбежать и были пойманы 700 заключенных.

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