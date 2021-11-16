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Число жертв нападения на пост жандармерии в Буркина-Фасо выросло до 32

Число жертв нападения на пост жандармерии в Буркина-Фасо выросло до 32 Число погибших в результате вооруженного нападения на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо возросло до 32.
Другие страны
16 ноября 2021 г. 04:41
Число жертв нападения на пост жандармерии в Буркина-Фасо выросло до 32

Число погибших в результате вооруженного нападения на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо возросло до 32.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства.

В воскресенье Agence France-Presse заявило о 20 погибших, в их числе один мирный житель. По обновленным данным, из 32 жертв гражданскими лицами являются четверо. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим.

Агентство отмечает, что нападение совершено неизвестными неподалеку от золотого рудника.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют две крупные международные террористические группировки - "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS), которая является структурой "Исламского государства" (ИГИЛ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.

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