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    Число жертв нападения на полицейский участок в Афганистане превысило 40 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 2

    Около полицейского участка взорвались две заминированные машины, которыми управляли террористы-смертники© EPA

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ При нападении на полицейский участок в афганской провинции Пактия погиб 21 сотрудник сил безопасности и  20 гражданских лиц. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Tolo news, об этом заявил заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности  Мурад Али Мурад.

    *** 16:31

    Число жертв нападения боевиков движения "Талибан" на управление полиции в афганской провинции Пактия возросло до 33, еще 170 человек получили ранения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявили  в государственной больнице провинции.

    По данным МВД Афганистана, атаку предприняли пять талибов, все они нейтрализованы.

    В числе погибших - начальник управления полиции Туръялай Абдъяни.

    *** 11:40

    По меньшей мере 15 человек погибли, 40 получили ранения в результате нападения боевиков на главное полицейское управление в городе Гардез, административном центре восточной афганской провинции Пактия, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.  

    Около полицейского участка взорвались две заминированные машины, которыми управляли террористы-смертники. Затем боевики попытались штурмовать здание, начался бой.

    Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".

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