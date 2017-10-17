Число жертв нападения на полицейский участок в Афганистане превысило 40 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 2

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ При нападении на полицейский участок в афганской провинции Пактия погиб 21 сотрудник сил безопасности и 20 гражданских лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Tolo news, об этом заявил заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Мурад Али Мурад.

*** 16:31

Число жертв нападения боевиков движения "Талибан" на управление полиции в афганской провинции Пактия возросло до 33, еще 170 человек получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявили в государственной больнице провинции.

По данным МВД Афганистана, атаку предприняли пять талибов, все они нейтрализованы.

В числе погибших - начальник управления полиции Туръялай Абдъяни.

*** 11:40

По меньшей мере 15 человек погибли, 40 получили ранения в результате нападения боевиков на главное полицейское управление в городе Гардез, административном центре восточной афганской провинции Пактия, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Около полицейского участка взорвались две заминированные машины, которыми управляли террористы-смертники. Затем боевики попытались штурмовать здание, начался бой.

Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".