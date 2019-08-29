Число жертв нападения на бар в Мексике возросло до 28 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

Число жертв нападения на бар в городе Коацакоалькос в штате Веракрус возросло до 28.

Как передаёт Report, об этом сообщила газета El Financiero со ссылкой на генерального прокурора региона Хорхе Винклера Ортиса.

В больницах остаются 9 человек, получивших ожоги, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое. Власти ведут поиск участников атаки, однако пока он не принес результатов. По одной из версий, за устроенным в ночь на среду нападением на бар может стоять наркокартель "Новое поколение Халиско".

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что Генеральная прокуратура проведет тщательное расследование трагедии.

"Виновные будут наказаны", - подчеркнул глава государства.

*** 21:58

В результате нападения вооружённых людей на бар в городе Коацакоалькос в мексиканском штате Веракрус погибли не менее 26 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на AFP, ещё 11 человек получили ранения.

По данным властей, ЧП связано с конфликтами между организованными преступными группами.

Предполагается, что злоумышленники напали на бар и подожгли его, закидав "коктейлями Молотова".

Губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия заявил, что властям удалось установить предполагаемого организатора атаки. Речь идёт о преступнике, который в июле 2019 года был задержан правоохранительными органами, но затем отпущен без предъявления обвинений.

*** 11:55

По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По информации генпрокуратуры штата Веракрус, инцидент произошел поздно накануне вечером в баре El Caballo Blanco, расположенном в городе Коацакоалькос в штате Веракрус.

"В результате пожара в баре погибли 23 человека - 8 женщин и 15 мужчин. Тяжелые ранения получили 13 человек", - говорится в заявлении генпрокуратуры.

В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства случившегося и причины возникновения пожара. Также прокуратура штата пытается установить, стало ли происшествие "последствием атаки".

Местные СМИ утверждают, что пожар начался после атаки бара с применением коктейлей Молотова. На данный момент эта версия инцидента пока не была подтверждена властями.