Число жертв нападения боевиков в Нигерии возросло до 113

По меньшей мере 113 человек погибли в результате нападений, совершенных вооруженными группами в субботу и воскресенье в нескольких деревнях в штате Плато в Центральной Нигерии.

По меньшей мере 113 человек погибли в результате нападений, совершенных вооруженными группами в субботу и воскресенье в нескольких деревнях в штате Плато в Центральной Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в деревне Мушу в штате Плато в ночь с субботы на воскресенье.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Межобщинные столкновения происходят в Плато с минувшего мая. В ходе них до настоящего момента были убиты не менее 160 человек, еще около 3 тыс. были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы насилия.

Конфликт между кочевниками народа фулани и фермерами охватывает несколько штатов Нигерии. В основе противостояния лежат споры по вопросу прав на земельные участки и доступ к водным ресурсам. Иногда эти споры сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения.