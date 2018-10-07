Число жертв наезда на людей в Китае возросло до трех

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Число жертв инцидента в Китае, в ходе которого мужчина совершил нападения с ножом, а после на автомобиле въехал в толпу, возросло до трех человек, 15 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении Управления общественной безопасности района Бэйлунь в городе Нинбо (восточная провинция Чжэцзян).

ЧП произошло в субботу вечером. Виновник происшествия, мужчина по фамилии Ван, задержан полицией.

Предварительное расследование показало, что накануне вечером он со своими коллегами по работе ужинал в ресторане, а затем употреблял алкоголь в баре. Между ним и мужчиной по фамилии Чэнь произошел конфликт, который был урегулирован на месте.

Чуть позже находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения Ван купил два кухонных ножа и направился домой к мужчине, с которым у него возник конфликт, чтобы отомстить. Дома его не оказалось, и злоумышленник нанес ножевые ранения матери своего коллеги, после чего попытался скрыться на автомобиле, который он угнал у подъезда. Управляя транспортным средством, Ван врезался в двигавшийся по дороге электромобиль.

Некоторое время спустя в его автомобиле возник пожар, и Ван бросил его на одном из перекрестков, недалеко от которого ранил ножом двоих прохожих. Угнав еще один автомобиль, мужчина совершил наезд на девятерых человек и ранил ножом еще пятерых. В итоге Ван попытался укрыться дома у своего знакомого, но вскоре был задержан полицией.

Расследование дела продолжается.