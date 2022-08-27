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Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 937

Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 937 По меньшей мере 34 человека погибли, еще 50 пострадали за последние сутки в Пакистане в результате внезапных наводнений и других инцидентов, вызванных сильными муссонными дождями. Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление по борьбе со
Другие страны
27 августа 2022 г. 08:08
Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 937

По меньшей мере 34 человека погибли, еще 50 пострадали за последние сутки в Пакистане в результате внезапных наводнений и других инцидентов, вызванных сильными муссонными дождями.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA).

Согласно данным, по меньшей мере 17 детей и 7 женщин были среди тех, кто погиб в результате различных несчастных случаев по всей стране, связанных с дождями.

Провинция Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны была наиболее пострадавшим регионом, где 16 человек стали жертвами стихийных бедствий, другие семеро получили травмы. За ней следует южная провинция Синд с 13 погибшими и 40 пострадавшими, в то время как провинция Белуджистан на юго-западе Пакистана и восточная провинция Пенджаб сообщили о четырех жертвах и одном погибшем соответственно, заявили в NDMA.

По данным NDMA, общее число погибших в Пакистане в результате муссонных дождей этого сезона с середины июня достигло 937 человек, в том числе 198 женщин и 343 ребенка, еще 1 343 человека пострадали.

Кроме того, было разрушено 670 328 домов, 145 мостов и 122 магазина по всей стране.

Поисково-спасательные операции, проводимые NDMA, другими правительственными ведомствами, добровольцами и неправительственными организациями, продолжаются в пострадавших районах.

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