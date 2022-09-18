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Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 1545 человек

Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 1545 человек Число жертв из-за муссонных дождей, продолжающихся с 14 июня в Пакистане, достигло 1 545 человек.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 06:58
Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 1545 человек

Число жертв из-за муссонных дождей, продолжающихся с 14 июня в Пакистане, достигло 1 545 человек.

Как передает Report, по данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA), 1 545 человек, в том числе 552 детей и 315 женщин, погибли и 12 850 получили ранения в результате дождей, продолжавшихся с 14 июня.

От ливневых дождей пострадало 1 921 622 дома, из них 765 162 полностью разрушены.

Разрушено 12 735 километра дорог, 375 мостов, погибло более 935 тыс сельскохозяйственных животных.

В целом, 33,4 млн человек пострадали от дождей.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda musson yağışlar nəticəsində ölənlərin sayı 1 545 nəfərə çatıb

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