Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 1396 человек

Число жертв из-за муссонных дождей, продолжающихся с 14 июня в Пакистане, достигло 1396 человек.

Число жертв из-за муссонных дождей, продолжающихся с 14 июня в Пакистане, достигло 1396 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», по данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA), 1396 человек, в том числе 499 детей и 280 женщин, погибли и 12 728 получили ранения в результате дождей, продолжавшихся с 14 июня.

От ливневых дождей пострадало 1 743 345 домов, из них 568 817 полностью разрушены.

Разрушено 6 674 километра дорог, 269 мостов, погибло более 750 тысяч сельскохозяйственных животных.

33,4 млн человек пострадали от дождей, 634 749 человек размещены в палаточные городка.