Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Число жертв мощных наводнений в Перу возросло до 75 человек, более 260 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство RCN со ссылкой на доклад экстренных служб. Ранее сообщалось о 72 погибших.

По данным агентства, число пострадавших достигло 263 человек, еще 20 пропали без вести. Как сообщается, стихия разрушила 12 тысяч жилых домов, 25 школ и восемь объектов здравоохранения, а также 2000 километров дорог и почти девять тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.