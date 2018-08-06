Число жертв мощного землетрясения в Индонезии увеличилось до 82 человек - ОБНОВЛЕНО - 2 - ВИДЕО

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Количество человек, погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, выросло до 82, тысячи человек эвакуированы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.
***22:14
Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Жертвами землетрясения на острове Ломбок в Индонезии стали не менее 39 человек, десятки пострадали.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Агунг Прамуха, глава агентства по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенгара, куда входит Ломбок, заявил, что подтверждена гибель 39 человек, многие из которых были жителями северной и западной частей острова.
Он добавил, что данные о пострадавших все еще собираются.
***19:41
Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Геологическая служба США зафиксировала мощное землетрясение магнитудой 7 на индонезийском острове Ломбок.
Как передает Report, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, землетрясение произошло на глубине 20 километров. Землетрясение было зафиксировано в 11.46 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам.
По данным агентства dpa, вследствие землетрясения погибли 16 человек.
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