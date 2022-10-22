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Число жертв межэтнических столкновений на юге Судана превысило 220

Число жертв межэтнических столкновений на юге Судана превысило 220 В результате межэтнических столкновений, вспыхнувших несколько дней назад в провинции Голубой Нил на юге Судана, было убито более 220 человек.
Другие страны
22 октября 2022 г. 02:12
Число жертв межэтнических столкновений на юге Судана превысило 220

В результате межэтнических столкновений, вспыхнувших несколько дней назад в провинции Голубой Нил на юге Судана, было убито более 220 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По словам представителя местных властей, на настоящий момент в ходе столкновений в южносуданском регионе погибли 223 человека. Указанный представитель добавил, что "только в течение последнего времени поступила информация о 36 местных жителях, убитых на почве племенной розни в районе Вад эль-Махи".

Утром в пятницу власти Судана ввели на 30 дней режим чрезвычайного положения на территории Голубого Нила. Губернатор провинции распорядился сформировать специальную комиссию "для расследования случаев межплеменного насилия".

Столкновения в провинции начались в среду. По имеющейся информации, причиной послужили разногласия между представителями племени хауса и соседними с ним общинами по поводу собственности на землю.

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