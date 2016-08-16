​Число жертв массовых столкновений в Джамму и Кашмире достигло 64, ранены 5 тыс. человек

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Четыре человека убиты, 15 получили ранения в результате массовых столкновений в Джамму и Кашмире на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные правоохранители.

По информации, протестующие столкнулись с силами безопасности в кашмирском округе Будгам близ деревни Магам и начали закидывать их камнями. "Силы правопорядка были вынуждены открыть огонь, чтобы рассеять толпу", - подчеркнул представитель полиции.

Ежедневные столкновения между толпами местных жителей и силами безопасности продолжаются в Кашмире с момента ликвидации 8 июля Бурхана Музаффара Вани, 22-летнего активиста группировки "Хизб-уль-Муджахидин", которая внесена в Индии в список террористических организаций. После начала массовых беспорядков был введен комендантский час.

По данным полиции, за этот период зафиксировано 1023 случаев столкновений протестующих с правоохранительными органами, в ряде которых силовикам приходилось открывать огонь. В результате огнестрельных ранений, а также травм, полученных в драках, убиты 64 гражданских лица и двое полицейских, ранения и травмы разной степени тяжести получили свыше 5 тыс. человек.

Отметим, что накануне Пакистан официально пригласил Индию на переговоры по Кашмиру.