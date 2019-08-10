Число жертв ливней и наводнений в индийском штате Керала возросло до 42

Не менее 42 человек погибли в результате ливней и наводнений в штате Керала на юге Индии.

Как передаёт Report, об этом в субботу сообщило индийское информагентство ANI.

По данным ANI, свыше 100 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы. В некоторых районах штата объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Международный аэропорт Кочин, являющийся самым загруженным в штате, закрыт.

Главный министр штата Пинарайи Виджаян ранее провел встречу с представителями местного агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями, чтобы проконтролировать ход спасательных работ. По данным правительственного Метеорологического департамента Индии, ливни в штате не прекратятся еще как минимум четыре дня.