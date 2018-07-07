Число жертв ливневых дождей в Японии увеличилось до 50 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Почти 50 человек погибли из-за ливневых дождей в Японии. В нескольких префектурах в центре и на юго-западе страны уровень воды достиг критической отметки, поэтому распространено указание эвакуироваться трём миллионам человек. согласно последним данным, из-за ливневых дождей погибло 49 человек, ещё 48 числятся пропавшими без вести и пять находятся без сознания. Об этом сообщает газета New Straits Times, передает Report.

В спасательной операции принимают участие 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и службы пожарной охраны. Ситуация на юго-западе страны оценивается как "крайне серьёзная".

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Число жертв ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней увеличилось до 17 человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По последним данным, пропавшими без вести также числятся более 50 человек. Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии продолжают поисковые операции.

"Спасательные подразделения должны быть направлены во все пострадавшие районы. Приоритетной задачей для нас является спасение людей", - подчеркнул премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который отдал приказ всем профильным министерствам и ведомствам активизировать спасательные работы.

Более 3 млн человек на западе Японии получили рекомендации к эвакуации, сообщает агентство Kyodo. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектурах Хиросима и Киото, где уровень воды в реках уже достиг критического. В результате удара стихии приостанавливают работу крупные предприятия и фабрики.